Otomobil Çarpan İşçi, Son Yolculuğuna Uğurlandı

İZMİR'in Konak ilçesinde, bulvar üzerinde yapılan yaya geçidi çalışması için yola trafik konisi koyarken otomobilin çarpıp kaçması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren işçi Mehmet Olçun (44), memleketi Manisa'da gözyaşları içinde toprağa verildi.

Dün saat 04.30 sıralarında, Konak'tan Balçova yönüne giden 35 GE 3081 plakalı otomobil, Mustafa Kemal Sahil Buvarı'nda yapılan yaya geçidi çalışması için yola trafik konisi koyan taşeron firma çalışanı Mehmet Olçun'a çarptı. Evli ve 4 çocuk babası Olçun, çarpmanın şiddetiyle yaklaşık 30 metre ileriye savruldu. Olçun, mesai arkadaşlarının çağırdığı ambulansla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Konak Belediyesi'ne hizmet veren taşeron şirketteki işine bir hafta önce başladığı öğrenilen Olçun, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından otomobilin sürücüsü olduğunu sanılan ve olay yerinden yürüyerek ayrılan şüpheli E.K., Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüpheli, aracı kendisinin kullanmadığını öne sürerek, suçlamaları kabul etmedi. Bunun üzerine polis, içinde 6 kişi bulunan aracı kimin kullandığını belirlemek için çalışma başlattı. Şüphelilerden A.A., aracı kendisinin kullandığını itiraf edince gözaltına alındı. Ailesi İzmir'de yaşayan Olçun için bugün öğlen memleketi Manisa'nın Şehzadeler ilçesi kırsal Sancaklı İğdecik Mahallesi Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Olçun'un yakınları ve sevenleri katıldı. Kılınan namazın ardından Olçun'un cenazesi Sancaklı İğdecik Mahallesi Mezarığı'nda toprağa verildi. - Manisa

Kaynak: DHA