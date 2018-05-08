Otomobil Çarpan Çocuk Ambulansa Binmek İstemedi

Sivas'ta otomobil çarpan çocuk tedavi için olay yerine gelen ambulansa binmek istemedi.

Sivas'ta İnönü Bulvarı'nda ailesiyle gezinirken ailesinin yanından uzaklaşıp yola çıkan küçük çocuğa otomobil çarptı. Çocuk olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye götürülmek istendi. Ancak doktor korkusu olan çocuk, bir türlü ambulansa binmek istemedi. Korku içerisindeki minik ambulansa binmemek için uzun süre dirense de yakınlarının zorlamasıyla ambulansa bildirilip hastaneye götürüldü. Sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. - SİVAS