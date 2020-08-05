Otomobil çarpan bisiklet sürücüsü kurtarılamadı Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobil parçan bisiklet sürücüsü kurtarılmadı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobil parçan bisiklet sürücüsü kurtarılmadı.

Edinilen bilgiye göre olay Sivas-Kayseri karayolu Sivas'ın Şarkışla ilçesi Dörtyol mevkiinde gerçekleşti. Kazada, B.S idaresindeki 25 LF 552 plakalı otomobil Ahad Aybek'in (65) kullandığı bisiklete çarptı. Aybek, kaldırıldığı Şarkışla Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İHA