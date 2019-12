Otomobil çarpan at arabasının sürücüsü öldü

17.12.2019 10:05 | Son Güncelleme: 17.12.2019 10:05

KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde, otomobilin çarptığı at arabasının sürücüsü Şaban Kanar (50), olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, Gediz-Kütahya karayolu üzerindeki Yunuslar köyü yakınında, dün saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Kütahya'dan Gediz yönüne giden Aykut Nar (46) yönetimindeki 34 ABB 740 plakalı otomobil, aynı istikamette giden Şaban Kanar'ın at arabasına arkadan çarptı. Çavdarhisar ilçesinde kağıt toplayarak geçimini sağladığı ve yalnız yaşadığı öğrenilen Kanar, çarpmanın şiddetiyle at arabasından asfalta fırlayıp, yaşamını yitirdi.Şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü Aykut Nar ise, kazayı yara almadan atlattı. At arabası sürücüsü Kanar'ın cesedi, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Gediz Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırılırken, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan at ise olay yeri yakınında bir ağaca bağlandı. Otomobilin sürücüsü Nar, jandarma tarafından gözaltına alındı. Jandarma, kazayla ilgili sornuşturma başlattı.

Kaynak: DHA