Otomobil camlarını kırdı, sokak ortasında yarı çıplak oturdu
15.12.2020 17:27 | Son Güncelleme: 15.12.2020 17:43
Antalya'da sinir krizi geçiren kimliği belirsiz kadın, park halindeki otomobillerin camlarını taşla kırdıktan sonra yarı çıplak soyunup sokak ortasında oturdu.
Antalya'da sinir krizi geçiren kimliği belirsiz kadın, park halindeki otomobillerin camlarını taşla kırdıktan sonra yarı çıplak soyunup sokak ortasında oturdu. Polis, kadını ekip aracına alarak polis merkezine götürdü.Olay, bugün sabah saatlerinde Kepez ilçesi Mehmet Akif Caddesi üzerinde meydana geldi. Sinir krizi geçiren kimliği belirsiz kadın, park halindeki iki otomobilin camını eline aldığı taşla kırdı. Kadın daha sonra yarı çıplak soyunarak cadde ortasında bağırmaya ve oturmaya başladı. Kadını görenler durumu polise haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polisin ikna etmeye çalıştığı kadın, üzerine giymesi için verilen kıyafetleri de kabul etmedi. Uzun uğraş sonucu ikna edilen kadına, polis ekipleri ayakkabı ve çorap temin etti. Ekip otosuna bindirilen kadın polis merkezine götürüldü.
Kimliği belirsiz kadının araçlara zarar vermesi ve yarı çıplak halde oturması güvenlik kameraları ve çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına anbean yansıdı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem AKALAN