Otomobil, çalışma yapılan karayolundaki boruya çarptı: 1 yaralı
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Otomobil, çalışma yapılan karayolundaki boruya çarptı: 1 yaralı

Otomobil, çalışma yapılan karayolundaki boruya çarptı: 1 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Ruhan Yalçın - Haberler | Güncel

TEKİRDAĞ'da, Büyükşehir Belediyesi'nin karayolu üzerinde yürüttüğü atık su terfi çalışması yapılan bölümde kontrolden çıkan otomobil bir kısmı açılan çukurun üzerinde kalan dev boruya çarptığı kazada sürücü Cengiz Eldek (48) yaralandı.

TEKİRDAĞ'da, Büyükşehir Belediyesi'nin karayolu üzerinde yürüttüğü atık su terfi çalışması yapılan bölümde kontrolden çıkan otomobil bir kısmı açılan çukurun üzerinde kalan dev boruya çarptığı kazada sürücü Cengiz Eldek (48) yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kumbağ-Baraboros mahalleleri arasındaki karayolu üzerinde meydana geldi. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin atık su terfi çalışması nedeniyle ikiye bölünen karayolunun ortası kazılarak, boru döşeme çalışmaları başlatıldı. Cengiz Eldek, kullandığı 59 DN 187 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak, bir kısmı kazılan çukurun dışında kalan dev su borusuna çarptı. Çarpmanın şiddetiyle boru otomobilin kaput ve tavanının kopardı. Sürücü Eldek, hurdaya dönen aracın içinde mahsur kaldı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye hemen sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza kırım ekiplerinin çalışmasıyla araçtan yaralı çıkarılan Eldek, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalioğlu Şehir Hastanesi'ne götürülerek, tedavi altına alındı. Eldek'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Jandarma olay yerinde inceleme yaparak, kazayla ilgili soruşturma başlattı. 


Otomobil, çalışma yapılan karayolundaki boruya çarptı: 1 yaralı
Otomobil, çalışma yapılan karayolundaki boruya çarptı: 1 yaralı
Otomobil, çalışma yapılan karayolundaki boruya çarptı: 1 yaralı
Otomobil, çalışma yapılan karayolundaki boruya çarptı: 1 yaralı
Otomobil, çalışma yapılan karayolundaki boruya çarptı: 1 yaralı
Otomobil, çalışma yapılan karayolundaki boruya çarptı: 1 yaralı
Otomobil, çalışma yapılan karayolundaki boruya çarptı: 1 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ruhan Yalçın

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