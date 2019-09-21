Otomobil çalıp hırsızlık yapan 2 şüpheli, polis tarafından yakalandı

21.09.2019 13:51

İSTANBUL'da çaldıkları otomobille hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Oto Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, 20 Temmuz Cumartesi günü Esenyurt'ta park halindeki bir otomobilin çalınması olayı üzerine harekete geçti. Polis yaptığı incelemede otomobili çalan şüphelilerin bu aracı kullanarak 3 hırsızlık olayı gerçekleştirdiğini tespit etti. Şüphelilerin 21 Temmuz'da Başakşehir'de, 22 ve 23 Temmuz tarihlerinde ise Güngören'de hırsızlık yaptığı belirlendi.

Oto hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları incelemede çalınan aracın Küçükçekmece, Fevzi Çakmak Mahallesinde bulunan bir oto yıkamacıda park halinde buldu. Bunun üzerine oto yıkamacıda ve çevresinde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, hırsızlık şüphelilerinden birinin burada çalıştığını belirledi. Yapılan çalışmalarla kimlikleri belirlenen şüpheliler 19 Eylül 2019 tarihinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Şüphelilerden Serkan K. (20)'nin daha önceden 15, Ersin M. (36)'nin ise 8 kez gözaltına alındığı öğrenildi. Öte yandan, oto yıkamacıda yapılan aramada ruhsatsız silah ve çok sayıda çalıntı plaka ele geçirildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüpheliler tutuklanırken polis olaylara karışan 2 kişiyi daha arıyor.

Kaynak: DHA