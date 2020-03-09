Otomobil çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı
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İstanbul, Güncel

Otomobil çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı

İstanbul'da hırsızlık amacıyla girdikleri evlerden aldıkları kontak anahtarıyla otomobil çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

09.03.2020 13:30 | Son Güncelleme: 09.03.2020 13:30
Otomobil çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı

İstanbul'da hırsızlık amacıyla girdikleri evlerden aldıkları kontak anahtarıyla otomobil çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte meydana gelen 3 evden hırsızlık sonucu otomobil çalınması olaylarına ilişkin çalışma başlattı.

Olay yerleri çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Polis, Bahçelievler Zafer Mahallesi'nde üzerinde sahte plaka takılı çalıntı aracı durdurdu. Araçta önceden kimlikleri belirlenen 6 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerden Uğur Ç'nin emniyette 6 suçtan kaydı, Mazlum T'nin 21 suçtan ve 5 ayrı suçtan hakkında aranmasının bulunduğu, Feyzi G'nin 28 suçtan ve 9 ayrı suçtan aranmasının bulunduğu, Mikail Y'nin 37 suçtan ve 4 ayrı suçtan aranmasının bulunduğu, İbrahim B'nin ise 5 suçtan kaydı olduğu öğrenildi.

Şüphelilerden Cesur Ş. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden Fevzi G. ve Mikail Y. tutuklandı. Diğer 3 şüpheli adliyede serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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Manşet

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