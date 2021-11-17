Otomobil çaldığı belirlenen şahıs tutuklandı

KAYSERİ (İHA) - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda, otomobil çaldığı tespit edilen 1 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Esenyurt Mahallesi Goncagül Sokak üzerinde bir otomobilin çalınması üzerine Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda; çok sayıda güvenlik kamerası, PTS ve benzinlik kamerası incelemesi sonucunda G.G.'nin olayı gerçekleştirdiği belirlendi. Çok sayıda oto hırsızlığından kaydı bulunduğu öğrenilen G.G.; ekiplerce yakalandı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen G.G., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAYSERİ

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