Otomobil çaldığı belirlenen şahıs tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Otomobil çaldığı belirlenen şahıs tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Otomobil çaldığı belirlenen şahıs tutuklandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda, otomobil çaldığı tespit edilen 1 kişi yakalandı.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda, otomobil çaldığı tespit edilen 1 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Esenyurt Mahallesi Goncagül Sokak üzerinde bir otomobilin çalınması üzerine Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda; çok sayıda güvenlik kamerası, PTS ve benzinlik kamerası incelemesi sonucunda G.G.'nin olayı gerçekleştirdiği belirlendi. Çok sayıda oto hırsızlığından kaydı bulunduğu öğrenilen G.G.; ekiplerce yakalandı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen G.G., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAYSERİ

Otomobil çaldığı belirlenen şahıs tutuklandı

Tekirdağ'da otomobil ile askeri personel servisi çarpıştı: 14 asker yaralı

Tekirdağ'da otomobil ile askeri personel servisi çarpıştı: 14 asker yaralı

 Babasını öldüren 15 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu: Bıçaklarken yorganla engel olmaya çalıştı

Babasını öldüren 15 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu: Bıçaklarken yorganla engel olmaya çalıştı

 'Artık kapalı giyinmeyeceğim' diyen karısını darbeden kocaya para cezası

"Artık kapalı giyinmeyeceğim" diyen karısını darbeden kocaya para cezası

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title