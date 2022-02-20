AKYAZI, SAKARYA (İHA) - Cadde ortasındaki otomobil alev topuna döndü... O anlar kamerada

Aracın alevlere teslim olduğu anlar ve itfaiyenin müdahalesi kamerada

SAKARYA - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde seyir halindeki otomobil alev topuna döndü. İtfaiyenin müdahalesi ile söndürülen yangın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Yangın, Akyazı ilçesi Ada Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücü ve plaka bilgisi henüz öğrenilemeyen otomobil seyir halindeyken biranda alev aldı. Olayı fark ederek aracından inen sürücü durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede aracı saran alevler panik oluşturdu. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Aracın yanarak kullanılamaz hale geldiği yangın ise vatandaş tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi. Konu ile alakalı inceleme başlatıldı.