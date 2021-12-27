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Sakarya şehir merkezinde hareketli dakikalar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Sakarya şehir merkezinde hareketli dakikalar Otomobil cadde ortasında alev topuna döndü Sakarya'nın Adapazarı ilçesi şehir merkezinde seyir halindeki otomobil alev topuna döndü.

SAKARYA (İHA) - - Sakarya şehir merkezinde hareketli dakikalar

Otomobil cadde ortasında alev topuna döndü

SAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesi şehir merkezinde seyir halindeki otomobil alev topuna döndü. Aracın alev alev yandığı anlar ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Yangın, Adapazarı ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan Tofaş marka otomobilin motor kısmı biranda alev aldı. Durumu fark ederek araçtan inen sürücü konuyu itfaiye ekiplerine bildirdi. Alev topuna dönen otomobil, kısa sürede bölgeye ulaşan Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı ekiplerce kontrol altına alınarak söndürüldü.

Otomobilin alev alev yandığı anlar ise cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangın sonrasında araç kullanılamaz hale gelirken, konu ile ilgili inceleme başlatıldı.

Sakarya şehir merkezinde hareketli dakikalar

Sakarya şehir merkezinde hareketli dakikalar

Sakarya şehir merkezinde hareketli dakikalar

Sakarya şehir merkezinde hareketli dakikalar

Sakarya şehir merkezinde hareketli dakikalar

Sakarya şehir merkezinde hareketli dakikalar

Sakarya şehir merkezinde hareketli dakikalar

Sakarya şehir merkezinde hareketli dakikalar

Sakarya şehir merkezinde hareketli dakikalar

Sakarya şehir merkezinde hareketli dakikalar

Sakarya şehir merkezinde hareketli dakikalar

Sakarya şehir merkezinde hareketli dakikalar

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