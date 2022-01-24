Otomobil buz tutan yolda park halindeki araca çarptı: 4 kişinin ölümden döndüğü kaza kamerada - Haberler
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Otomobil buz tutan yolda park halindeki araca çarptı: 4 kişinin ölümden döndüğü kaza kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Pendik'te park halindeki otomobile buz tutan yoldan kayarak inen otomobil park halindeki otomobile çarptı.

PENDİK, İSTANBUL (İHA) - Pendik'te park halindeki otomobile buz tutan yoldan kayarak inen otomobil park halindeki otomobile çarptı. Otomobil etrafında konuşan 4 kişi ölümden döndü. Çarpmanın etkisiyle park halindeki otomobilin vurduğu 1 kişi yaralandı. Kaza anları cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde Pendik Ahmet Yesevi Mahallesi'nde meydana geldi. Havanın soğuması sonrası buz tutan yolda duramayan otomobil yol kenarında park halinde bulunan otomobile çarptı. Park halinde bulunan otomobil etrafında konuşan 4 kişi ölümden döndü. Park halindeki otomobile arkadan vurma sonrası otomobil önünde bulunan bir kişiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle adam yere düştü. Kazada otomobil önünde bulunan 1 kişi yaralanırken 3 kişi yara almadan kurtuldu. Kaza anları vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

(Burak Uğur - Ömer Karaoğlu/ İHA)

Otomobil buz tutan yolda park halindeki araca çarptı: 4 kişinin ölümden döndüğü kaza kamerada

Otomobil buz tutan yolda park halindeki araca çarptı: 4 kişinin ölümden döndüğü kaza kamerada

Otomobil buz tutan yolda park halindeki araca çarptı: 4 kişinin ölümden döndüğü kaza kamerada

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Ahmet Yesevi Mahallesi, Otomobil, Pendik, Kaza, Güncel, Haber

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