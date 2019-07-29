Otomobil bisiklete çarptı: 2 yaralı

Samsun'da otomobilin bisiklete çarpması sonucu iki kişi yaralandı.

Çarşamba ilçesinde Samet S. idaresindeki 55 AOM 38 plakalı otomobil, Beylerce mevkinde akaryakıt istasyonuna gireceği sırada önünden geçen Samet Ö. idaresindeki bisiklete çarptı.

Çarpma sonucu bisiklet sürücüsü Samet Ö. ile bisiklette bulunan Sevile Ö. hafif yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA