Otomobil Bisiklete Çarptı: 1 Yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletli çocuk yaralandı.



Kaza, Emirefendi Mahallesi Yelkenci 1. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erdoğan K.'nin kullandığı 55 DP 709 plakalı otomobil 10 yaşındaki E.M.Ş.'nin kullandığı bisiklete çarptı. Kazada yaralanan bisikletli çocuk 112 Acil ekipleri tarafından Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN