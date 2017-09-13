Otomobil Bisiklete Çarptı: 1 Yaralı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde otomobil ile bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.



Kaza, dün akşam Necati Kalaycıoğlu Caddesi Eski Garaj civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rıdvan M. (23) idaresindeki 42 ZF 457 plakalı otomobil, İsmail Ş.'nin (18) kullandığı bisikletle çarpıştı. Kazada bisiklet sürücüsü İsmail Ş. yere düşerek yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralı genç, ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA