Otomobil bisiklete çarptı, 1 çocuk öldü

Mardin'in Nusaybin ilçesi İpekyolu Mahallesi'nde otomobilin çarptığı bisiklet üzerindeki çocuk hayatını kaybetti.

Mardin'in Nusaybin ilçesi İpekyolu Mahallesi'nde otomobilin çarptığı bisiklet üzerindeki çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre kaza İpekyolu Mahallesi Midyatyolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Ali Oktan'ın (13) kullandığı bisiklete çarptı. Kazada bisiklet üzerindeki Oktan hayatını kaybetti.

Kaza sonrası bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Küçük çocuğun cenazesi otopsi için Nusaybin Devlet Hastanesi morguna konuldu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı