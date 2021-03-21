Otomobil bir anda alev aldı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı
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Otomobil bir anda alev aldı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı

21.03.2021 11:21 | Son Güncelleme: 21.03.2021 11:27
Otomobil bir anda alev aldı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Kırıkkale'de park halindeki otomobilin bir anda alev aldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kırıkkale'de park halindeki otomobilin bir anda alev aldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kırıkkale'de kent merkezindeki bir caddede park halinde duran otomobilin motor bölümü bir anda alev aldı. Yoldan geçen bir vatandaş panikle otomobilin kapısını açarak içeride kimsenin olup olmadığına baktı. Kısa sürede büyüyen alevlere çevredeki esnaflar yangın tüpleriyle müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürüldü. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Otomobilde maddi hasar meydana geldi. - KIRIKKALE

Otomobil bir anda alev aldı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı
Otomobil bir anda alev aldı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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