Otomobil beton mikserine çarptı: 1 yaralı
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Otomobil beton mikserine çarptı: 1 yaralı

Otomobil beton mikserine çarptı: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Van'ın Çaldıran ilçesinde otomobilin beton mikserine çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Van'ın Çaldıran ilçesinde otomobilin beton mikserine çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, sabah saatlerinde Çaldıran-Doğubayazıt karayolu üzerindeki Oruçlu ve Demirçik mahalleleri arasında meydana geldi. Abdullah K. idaresindeki 76 AH 859 plakalı otomobil, bilinmeyen bir sebepten dolayı, yol çalışması yapan 06 DR 0788 plakalı beton mikserine çarptı. Kazada yaralanan Abdullah K. ambulansla hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - VAN

Otomobil beton mikserine çarptı: 1 yaralı
Otomobil beton mikserine çarptı: 1 yaralı
Otomobil beton mikserine çarptı: 1 yaralı
Otomobil beton mikserine çarptı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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