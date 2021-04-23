Otomobil beton direği devirdi, yol trafiğe kapandı
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Otomobil beton direği devirdi, yol trafiğe kapandı

Otomobil beton direği devirdi, yol trafiğe kapandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki beton direğe çarptı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki beton direğe çarptı. Kaza sonucu araç hurdaya dönerken, direğin devrilmesi sonucu yol kapandı.

Kaza, Kemalpaşa Mahallesi Ahmet Türkel Çevre yolu üzerinde meydana geldi. Çevre yolu üzerinde seyir halinde olan sürücü Bilal C. (35) yönetimindeki 16 ANS 747 plakalı otomobil, keskin virajda kontrolden çıktı. Savrulan araç yol kenarındaki enerji nakil hattı beton diğerine çarptı. Çarpmanın etkisiyle beton direk yol üzerine devrilerek ulaşıma kapattı.

Kaza sonucu sürücü, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ambulansında görevli sağlık ekibinin müdahale talebini reddetti. Direk çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Otomobil beton direği devirdi, yol trafiğe kapandı
Otomobil beton direği devirdi, yol trafiğe kapandı
Otomobil beton direği devirdi, yol trafiğe kapandı
Otomobil beton direği devirdi, yol trafiğe kapandı
Otomobil beton direği devirdi, yol trafiğe kapandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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