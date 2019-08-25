25.08.2019 15:48

Otomobil beton direği çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Adana'da beton direğe çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, biri Gürcistan uyruklu kadın 2 kişi yaralandı

ADANA - Adana'da beton direğe çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, biri Gürcistan uyruklu kadın 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesinde meydana gelen kazada, Ramazan Demirhan yönetimindeki 01 ACD 822 plakalı otomobil, Ahmet Cevdet Yağ Caddesinde seyir halindeyken direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu yol kenarındaki beton direğe çarptı. Çarpma sonucu sürücü ve otomobilde bulunan Gürcistan uyruklu kadın İrina Pogosovi ile Ahmet Albayrak yaralandı. Yaralılardan sürücü özel bir hastaneye, Pogosovi Seyhan Devlet Hastanesine, Albayrak ise Balcalı Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken ağır yaralanan 2 kişinin tedavileri devam ediyor. Hayatını kaybeden sürücünün cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Olay yerine gelen polis ise kazayla ilgili inceleme başlattı. Yapılan incelemede ön koltukların emniyet kemerinin arkadan bağlandığı görüldü. İncelemenin ardından otomobil çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.

Kaynak: İHA