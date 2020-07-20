Otomobil beton direğe çarptı; 3 ölü, 1 ağır yaralı
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Otomobil beton direğe çarptı; 3 ölü, 1 ağır yaralı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde virajlı yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, beton direğe çarptı.

Otomobil beton direğe çarptı; 3 ölü, 1 ağır yaralı
20.07.2020 04:13 | Son Güncelleme: 20.07.2020 04:17

BURSA'nın İnegöl ilçesinde virajlı yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, beton direğe çarptı. Kazada demir yığını haline dönüşen otomobilde sıkışan 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Kaza anı ise yakındaki bir sitenin güvenlik kameralarına da yansıdı.

Kaza saat 01.45'te İnegöl'ün kırsal Yeniceköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Yeniceköy'den İnegöl'e seyir halinde olan Aycan Kısacık (29) yönetimindeki 16 SCU 95 plakalı otomobil, virajda kontrolden çıktı. Aşırı hızın da etkisiyle virajda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarındaki beton direğe çarparak durabildi. Çarpışmanın şiddetiyle demir yığını haline dönüşen otomobilde bulunan sürücü Kısacık ile arkadaşları Burak Geçimli (22), Mert Can Çoban (21) ve Mehmet Şahin (22), sıkışarak ağır yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan 4 kişi itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu kurtarılırken, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altında alınan yaralılardan sürücü Aycan Kısacık ile Mert Can Çoban ve Mehmet Şahin, doktorların çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Yoğun bakıma alınan Burak Geçimli'nin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.  Bu arada otomobilin demir yığını haline dönüştüğü kaza, çevredeki bir sitenin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde hızlı olduğu görülen otomobilin virajda savrulduğu görülüyor.

Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

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