Otomobil bariyerlere ok gibi saplandı: 3 yaralı
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Otomobil bariyerlere ok gibi saplandı: 3 yaralı

14.12.2020 01:57 | Son Güncelleme: 14.12.2020 02:01
Otomobil bariyerlere ok gibi saplandı: 3 yaralı

MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybettiği otomobil bariyerlere ok gibi saplandı.

MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybettiği otomobil bariyerlere ok gibi saplandı. Kazada 3 kişi ağır yaralandı.

Kaza, geç saatlerde İstanbul- İzmir Otoyolu'nun Kırkağaç ilçesi kavşağı yakınlarında meydana geldi. Hayri A. yönetimindeki 34 RG 4000 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere ok gibi saplandı. Otomobilin motor kısmından giren bariyer, bağaj kısmından çıktı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, itfaiye ekiplerince sıkıştıkları otomobilden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalesinin ardından, sürücü ile otomobilde yolcu olarak bulunan Enes Erdem ve Oğuz Gargın Kırkağaç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Otomobil bariyerlere ok gibi saplandı: 3 yaralı
Otomobil bariyerlere ok gibi saplandı: 3 yaralı
Otomobil bariyerlere ok gibi saplandı: 3 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erdinç ALKAN

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