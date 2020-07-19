Otomobil bariyerlere çarptı: 5 yaralı
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Otomobil bariyerlere çarptı: 5 yaralı

Otomobil bariyerlere çarptı: 5 yaralıDÜZCE'de, TEM Otoyolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Otomobil bariyerlere çarptı: 5 yaralı
19.07.2020 18:37 | Son Güncelleme: 19.07.2020 19:25

Otomobil bariyerlere çarptı: 5 yaralı

DÜZCE'de, TEM Otoyolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 5 kişi yaralandı. Kaza saat 16.00 sıralarında TEM otoyolu Gölyaka gişeleri mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan Murat Arı idaresindeki 06 BV 5873 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Murat Arı, Hayriye Arı, Nezir Arı, Esma Çarpanlı ve Zehra Çarpanlı yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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