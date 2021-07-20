Otomobil bariyerlere çarptı: 4 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Otomobil bariyerlere çarptı: 4 yaralı

Anadolu Ajansı / Zafer Göder - Haberler | Güncel

Bolu'da otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Bolu'da otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

D-100 kara yolu Ankara istikametinde seyreden Serdal K. idaresindeki 55 ADM 718 plakalı otomobil, Paşaköy Otoyol üst geçidinde, önündeki yavaşlayan araca çarpmamak için manevra yaptı.

Bu esnada aracın kontrolünü kaybeden sürücü, bariyerlere çarparak durabildi.

Kazada, sürücü ile araçtaki Sami K, Salih K. ve Enes K. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Otomobil bariyerlere çarptı: 4 yaralı
Otomobil bariyerlere çarptı: 4 yaralı
Otomobil bariyerlere çarptı: 4 yaralı
Otomobil bariyerlere çarptı: 4 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

Korku dolu anlar! Sahibinin elinden kaçan boğa ortalığı birbirine katıp kafeye girdi
Korku dolu anlar! Sahibinin elinden kaçan boğa ortalığı birbirine katıp kafeye girdi
Kaza yapan ehliyetsiz sürücünün baba korkusu: Babam duyarsa ben ne yapacağım
Kaza yapan ehliyetsiz sürücünün baba korkusu: Babam duyarsa ben ne yapacağım
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Özgür Özel Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Demet Akalın Yıldız Tilbe Şeyma Subaşı
Spor Diego Arda Turan Aytaç Kara Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Otomobil bariyerlere çarptı: 4 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.7.2021 12:06:39. #1.16#

title