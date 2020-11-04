Otomobil bariyerlere çarptı: 4 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

Otomobil bariyerlere çarptı: 4 yaralı

04.11.2020 23:41 | Son Güncelleme: 04.11.2020 23:45
Otomobil bariyerlere çarptı: 4 yaralı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bariyerlere çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bariyerlere çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Gaziantep otoyolunun 104'üncü kilometresinde yaşandı. Selman İ.'nin kullandığı 09 E 0788 plakalı otomobil, iddiaya göre ön lastiğinin patlaması sonucu yoldan çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada sürücü Selman İ. ile birlikte araçta bulunan Şervan D., Cuma K. ve Bilal S. yaralandı. Yaralılar olay yerine giden ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Kocaeli TEM Otoyolunda otomobil bariyerlere saplandı: 4 yaralı
Kocaeli TEM Otoyolunda otomobil bariyerlere saplandı: 4 yaralı
Otomobil ile motosiklet çarptı: 1 yaralı
Otomobil ile motosiklet çarptı: 1 yaralı
Otomobil direğe çarptı: 2 yaralı
Otomobil direğe çarptı: 2 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Joe Biden Ömer Çelik Ersin Tatar Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Danla Bilic Burcu Esmersoy Oktay Kaynarca
Spor Ali Koç Erol Bulut Tamer Tuna Malcolm Thomas Dorukhan Toköz
Daha Fazla İzmir Deprem Joe Biden Sosyal Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Otomobil bariyerlere çarptı: 4 yaralı - Şanlıurfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.11.2020 23:45:42. #1.14#
title