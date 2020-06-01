Otomobil bariyerlere çarptı 3 yaralı
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Otomobil bariyerlere çarptı 3 yaralı

Otomobil bariyerlere çarptı 3 yaralıKOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, otomobilin bariyerlere çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

01.06.2020 15:23 | Son Güncelleme: 01.06.2020 15:30

Otomobil bariyerlere çarptı 3 yaralı

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, otomobilin bariyerlere çarptığı kazada 3 kişi yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kaza, öğle saatlerinde, D-100 karayolu Körfez ilçesi Hereke mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden 59 AK 657 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarparak yağmur kanalına girdi. Kazada, henüz kimlikleri belirlenemeyen otomobil sürücüsü ile yanındaki 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, 112 Acil ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibinin yaklaşık 45 dakikalık çalışması sonucu kurtarılan yaralılar, ambulanslarla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Otomobil bariyerlere çarptı 3 yaralı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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