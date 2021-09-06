Otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı
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Otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı

Otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin bariyerlere çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin bariyerlere çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, bu sabah Boğazkaya mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bafra istikametine seyir halinde olan C.A. idaresindeki 34 GN 4941 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Derbent Baraj Gölü kenarında bulunan bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü C.A. ve otomobilde yolcu olarak bulunan H.A. 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

Otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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