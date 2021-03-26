Son dakika: Çorum'da çocuğunu askere götüren baba kaza yaptı, 2 yaralı
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Son dakika: Çorum'da çocuğunu askere götüren baba kaza yaptı, 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika: Çorum'da çocuğunu askere götüren baba kaza yaptı, 2 yaralı

Gelen son dakika haberlerine göre Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

220 kilogram kaldırmaya çalışırken göğüs kası kemikten koptu
220 kilogram kaldırmaya çalışırken göğüs kası kemikten koptu

Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Sungurlu-Kırıkkale karayolunun 6. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametinden Çorum istikametine seyir halinde olan Burak T. yönetimindeki 06 AUR 41 plakalı otomobil, aynı istikamete seyir halinde olan kamyona arkadan çarptı. Meydana gelen kazada sürücü Burak T. ile otomobilde yolcu olarak bulunan oğlu Musa T. yaralandı. Yaralılar kaza yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada sürücü baba Burak T.'nin asker olan oğlu Musa T.'yi birliğine teslim etmek üzere Amasya'ya gittiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ÇORUM

Son dakika: Çorum'da çocuğunu askere götüren baba kaza yaptı, 2 yaralı
Son dakika: Çorum'da çocuğunu askere götüren baba kaza yaptı, 2 yaralı
Son dakika: Çorum'da çocuğunu askere götüren baba kaza yaptı, 2 yaralı
Son dakika: Çorum'da çocuğunu askere götüren baba kaza yaptı, 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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