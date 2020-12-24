Otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı
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Otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı

24.12.2020 10:29 | Son Güncelleme: 24.12.2020 10:33
Otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı

Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale-Ankara D-200 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Reşit G. idaresindeki 60 TE 490 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Reşit G. ile yolcu olarak bulunan Songül G. ambulansla Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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