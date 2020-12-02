Son dakika haberi! Otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı

Edinilen son dakika gelişmesine göre - Otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı Otomobilde sıkışan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı Şanlıurfa'da bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

- Otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı

Otomobilde sıkışan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı. Yaralılar, sıkıştıkları yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Mardin karayolunun Harran Üniversitesi Osmanbey Kampusu yakınlarında yaşandı. İddiaya göre Dilek T.'nin kullandığı 34 ANJ 313 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Dilek T. ile yanındaki arkadaşı Rabia A. yaralandı. Kaza nedeniyle bölgeye giden itfaiye ekipleri, araçta sıkışan yaralıları çıkartıp sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan ayarlılar, ambulansla Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı