Otomobil bariyerlere çarptı; 2 yaralı

18.12.2019 16:54 | Son Güncelleme: 18.12.2019 16:59

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Bozüyük çevre yolunda meydana gelen kazada İsmail E.(75) idaresindeki 41 DM 595 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yoldan çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü ile birlikte otomobilde yolcu olarak bulunan Nurcan E.(70) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İHA