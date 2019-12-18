Otomobil bariyerlere çarptı; 2 yaralı
Haberler » 3. Sayfa » Otomobil bariyerlere çarptı; 2 yaralı - Haberler

Otomobil bariyerlere çarptı; 2 yaralı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

18.12.2019 16:54 | Son Güncelleme: 18.12.2019 16:59
Otomobil bariyerlere çarptı; 2 yaralı

'in ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Bozüyük çevre yolunda meydana gelen kazada İsmail E.(75) idaresindeki 41 DM 595 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yoldan çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü ile birlikte otomobilde yolcu olarak bulunan Nurcan E.(70) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler