Otomobil Bariyerlere Çarptı: 2'si Çocuk 4 Yaralı

ÇORUM'un Osmancık İlçesi Karaköy mevkisinde bariyerlere çarpan otomobilde aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.



Kaza Samsun- İstanbul D-100 karayolu Karaköy mevkisinde meydana geldi. Van'dan Tekirdağ'a giden Gülhan Gezen (39) yönetimindeki 59 ED 202 plakalı otomobil,bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak önce orta refüje çarptı. Ardından şarampole düştü. Kazada sürücü Gülhan Gezen ile yanında bulunan eşi Nazmiye Gezen (33), oğlu Uğurcan Gezen (9) ve kızı Zeynep Nisa Gezen (5) yaralandı.



Yaralılar ambulanslarla Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma kazayla ilgili soruşturtma başlattı.



- Osmancıkçorum