Otomobil bariyerlere çarptı
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Otomobil bariyerlere çarptı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Malatya karayolu üzerinde otomobil bariyere çarptı.

21.01.2020 11:26 | Son Güncelleme: 21.01.2020 11:31
Otomobil bariyerlere çarptı

'ın Gölbaşı ilçesi karayolu üzerinde otomobil bariyere çarptı.


Edinilen bilgiye göre, istikametinden Malatya istikametine giden Osman İzgör idaresindeki 63 TD 660 plakalı otomobil Malatya Karayolu 9. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada otomobilde maddi hasar oluşurken sürücü yara almadan kurtuldu.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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