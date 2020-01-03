Otomobil bariyerlere çarptı
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Otomobil bariyerlere çarptı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Kahramanmaraş karayolu üzerinde otomobil bariyerlere çarptı.

03.01.2020 11:16 | Son Güncelleme: 03.01.2020 11:21
Otomobil bariyerlere çarptı

'ın Gölbaşı ilçesi karayolu üzerinde otomobil bariyerlere çarptı.


Edinilen bilgiye göre, istikametinden Kahramanmaraş istikametine giden Burak Özdemir idaresindeki 23 AB 386 plakalı otomobil sürücüsü Balkar Beldesi Organize Sanayi Bölgesi çıkışında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.


Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Şeyda Fırat Özdemir yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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