Otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı

Otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması neticesinde 1 kişi yaralandı.

KIRIKKALE (İHA) - Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması neticesinde 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale- Ankara D200 karayolu Irmak köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K.T. (22) idaresindeki 03 VU 58 plakalı Chevrolet marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde bariyerlere çarptı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerinde sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 22 yaşındaki sürücü, olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Maddi hasarın meydana geldiği otomobil ise çekici ile yoldan kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE

Otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı

Otomobilini satmaya götürdü, öğrendiği gerçekle başından aşağı kaynar sular döküldü

Otomobilini satmaya götürdü, öğrendiği gerçekle başından aşağı kaynar sular döküldü

 Eşini 51 yerinden bıçaklayan kocanın yargılandığı davada kan donduran sözler: Parmakları kesilmiş, gözü çıkarılmış

Eşini 51 yerinden bıçaklayan kocanın yargılandığı davada kan donduran sözler: Parmakları kesilmiş, gözü çıkarılmış

 Tırın çarptığı otomobil hurdaya döndü! Sürücü feci şekilde can verdi

Tırın çarptığı otomobil hurdaya döndü! Sürücü feci şekilde can verdi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title