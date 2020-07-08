Otomobil bariyerlere çarptı, 1 yaralı
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Otomobil bariyerlere çarptı, 1 yaralı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Otomobil bariyerlere çarptı, 1 yaralı
08.07.2020 12:22 | Son Güncelleme: 08.07.2020 12:52

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Bilecik- Sakarya karayolu Prof. Dr. Yunus Söylet İçmeler tesisi kavşağında meydana geldi. Y.K idaresindeki 48 TD 395 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralı sürücü Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, otomobil kullanılmaz hale geldi. Sürücünü hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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