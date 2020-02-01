: Otomobil bariyerlere çarptı 1 yaralı

01.02.2020 03:17 | Son Güncelleme: 01.02.2020 03:19

Haber-Kamera: Soner Hasırcıoğlu/ İSTANBUL DHA

BAYRAMPAŞA'da otomobil yolu ayıran bariyere çarptı. Kazada otomobilin kaportası parçalanırken, araçtaki kadın yolcu hafif şekilde yaralandı.

Kaza, TEM bağlantı yolu Aksaray istikametinde saat 01.15 sıralarında meydana geldi. Gökhan Yavuz kullandığı 34 BVH 816 plakalı aracıyla Bayrampaşa, D-100 Karayolu ayrımına geldiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle yolu ayıran bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin kaportası parçalandı. Kazada şans eseri sürücü Gökhan Yavuz yara almazken, otomobildeki kadın yolcu kolundan hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası, araç sürücüsünün polise bilgi verdikten sonra ambulansın gelmesini beklemeden yaralıyla birlikte taksiyle hastaneye gittiği öğrenildi. Sağlık ekipleri ise polisten bilgi alarak olay yerinden ayrıldı. Kazaya karışan otomobil çekiciyle yoldan kaldırılırken, yol bakım ekipleri ise yolu temizledi.

Kaynak: DHA

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