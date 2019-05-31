Otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Abdullah D. yönetimindeki 05 LL 748 plakalı otomobil, Merzifon-Samsun kara yolu 5. kilometresinde bariyere çarptı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, araçta sıkışan sürücü, Merzifon Belediyesi İtfaiye Müdürlülüğü ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.

Sağlık ekibince Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA