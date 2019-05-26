Otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu Ankara istikametinde seyreden Şaban C'nin kullandığı 41 TK 372 plakalı otomobil, Kale Radyatör önünde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.
Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Otomobilde bulunan Habibe C, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle D-100 kara yolunun Ankara yönünde kontrollü verilen trafik akışı, otomobilin olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.
Kaynak: AA
160 TL İçin İki Çocuk Babası Çiftçiye Tecavüz Ettiği İddia Edilen Halı Yıkamacı, Suçlamaları Reddetti
Afiş Tartışması Yüzünden Öldürülen Belediye Başkanının Sosyal Medya Üzerinden Tehdit Edildiği Ortaya Çıktı
Ahmet Hakan, İmamoğlu'nun "Kameramanlar İşten Çıkarıldı" İddiasına Ali İhsan Yavuz'un Sözleriyle Yanıt Verdi