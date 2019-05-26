Otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu Ankara istikametinde seyreden Şaban C'nin kullandığı 41 TK 372 plakalı otomobil, Kale Radyatör önünde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Otomobilde bulunan Habibe C, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle D-100 kara yolunun Ankara yönünde kontrollü verilen trafik akışı, otomobilin olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA