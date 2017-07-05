Otomobil Bariyerlere Çarptı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Artvin'de otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.



Hopa-Kemalpaşa karayolunun Liman köyü tünel mevkisinde Selahattin Tatar'ın (41) kullandığı 08 EC 541 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.



Çarpmanın etkisiyle devrilen otomobilde sürücü ve beraberindeki ağabeyi Fikret Tatar (45) ile oğlu Çağdaş Tatar (8) yaralandı.



Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere sevk edilen yaralılardan Fikret Tatar, hayatını kaybetti.



Çağdaş ile Selahattin Tatar'ın tedavisi ise devam ediyor.