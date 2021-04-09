Otomobil bariyerlere çarparak durabildi
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Otomobil bariyerlere çarparak durabildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Otomobil bariyerlere çarparak durabildi

Zonguldak Alaplı ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında maddi hasar meydana geldiKaza, Alaplı Plajlar mevkiinde meydana geldi.

Zonguldak Alaplı ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında maddi hasar meydana geldi

Kaza, Alaplı Plajlar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Akçakoca istikametinden Alaplı istikametine seyir halinde olan Adem P. idaresindeki 34 JA 3751 plakalı Hyundai marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada otomobilde maddi hasar oluşurken sürücü yara almadan kurtuldu. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ZONGULDAK

Otomobil bariyerlere çarparak durabildi
Otomobil bariyerlere çarparak durabildi
Otomobil bariyerlere çarparak durabildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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