Otomobil bariyere çarptı: 3 yaralı
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Otomobil bariyere çarptı: 3 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Murat KÜÇÜK - Haberler | Güncel
Otomobil bariyere çarptı: 3 yaralı

BOLU'da TEM otoyolunda kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkan otomobilin bariyere çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

BOLU'da TEM otoyolunda kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkan otomobilin bariyere çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde TEM otoyolunun Yeniçağa mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Esat Y. yönetimindeki 34 UF 6522 plakalı otomobil, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyere çarptıktan sonra yeşil alana savruldu. Kazada Esat Y. ile yanındaki Volkan T. ve Nedim C. yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. 

 


Otomobil bariyere çarptı: 3 yaralı
Otomobil bariyere çarptı: 3 yaralı
Otomobil bariyere çarptı: 3 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat KÜÇÜK

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