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Otomobil bariyere çarptı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Otomobil bariyere çarptı: 2 yaralı

Nevşehir'de otomobilin bariyere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Nevşehir'de otomobilin bariyere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye, Nevşehir Güney Çevreyolunda meydana gelen kazada 50 AAG 675 plakalı otomobil, sürücüsü M.A.'nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada otomobil sürücüsü M.A ve otomobilde bulunan B.T. yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Jandarma ekipleri kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Jandarma, Otomobil, Nevşehir, 3. Sayfa, Haberler

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