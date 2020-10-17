Otomobil bariyere çarptı: 2 yaralı
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Otomobil bariyere çarptı: 2 yaralı

17.10.2020 17:38 | Son Güncelleme: 17.10.2020 17:42
Otomobil bariyere çarptı: 2 yaralı

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin bariyere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin bariyere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, İstanbul-İzmir yolunun Şehzadeler ilçesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 34 PK 4811 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak bariyere çarptı. Bariyere asılı kalan otomobildeki Muammer B. (27) ile Tahir Y. (22) yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Kemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Tahir Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. 


Otomobil bariyere çarptı: 2 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ersan ERDOĞAN

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