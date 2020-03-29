Otomobil bariyere çarptı: 2 yaralı Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bariyere çarpan otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bariyere çarpan otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu'nda İstanbul yönünde giden İsa Güngör idaresindeki 34 CCN 080 plakalı otomobil, Tavşancıl mevkisinde yol kenarındaki bariyere çarpıp devrildi.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ters dönen otomobilde sıkışan sürücü Güngör ve yanındaki Bilgihan Kaya, ekipler tarafından araçtan çıkarıldı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, otomobilin çekilmesinin ardından normale döndü.

Kaynak: AA