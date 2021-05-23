Otomobil bariyere çarptı: 1 yaralı
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Otomobil bariyere çarptı: 1 yaralı

Otomobil bariyere çarptı: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da otomobilin bariyere çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Samsun'da otomobilin bariyere çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Belediye Evleri Mahallesi viyadük üstünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhammed Gülay idaresindeki 06 BZH 825 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak bariyere çarptı. Kazada yaralanan Nurhayat Gülay 112 ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Otomobil bariyere çarptı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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