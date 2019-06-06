Otomobil bariyere çarptı: 1 yaralı

Otomobil bariyere çarptı: 1 yaralı

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Otomobil bariyere çarptı: 1 yaralı

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Temel Akçin (86) yönetimindeki 28 DK 772 plakalı otomobil, D-100 kara yolunun Akıncılar ilçesi Değirmenderesi Köprüsü yakınlarında karşı şeride geçerek, yol kenarındaki bariyere çarptı.
Yaralanan Akçin, Akıncılar İlçe Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA
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