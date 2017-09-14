Otomobil Bariyere Çarptı: 1 Ölü 4 Yaralı

Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında bariyerlere çarpan otomobil içinde bulunan 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi ise yaralandı.



Edinilen bilgilere göre, Eskişehir-Ankara karayolunun 46'ncı kilometresinde seyir halinde olan M.Ş., otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Çarpma sonucu takla atan otomobilde bulunan M.Ş., T.Ş., E.E.Ş., İ.A.Ş. ve H.Ş. yaralanarak Eskişehir'de bulunan çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan E.E.Ş., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralıların hayati tehlikeleri bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme sürüyor. - ESKİŞEHİR