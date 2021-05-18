Son dakika: Otomobil baraj gölüne uçtu, 3 kişi boğulmaktan son anda kurtarıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika: Otomobil baraj gölüne uçtu, 3 kişi boğulmaktan son anda kurtarıldı

Son dakika: Otomobil baraj gölüne uçtu, 3 kişi boğulmaktan son anda kurtarıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika 3. sayfa haberi: Kars'ta baraj gölüne düşen otomobilde mahsur kalan 3 kişi itfaiye ekiplerince boğulmaktan son anda kurtarıldı.

Kars'ta baraj gölüne düşen otomobilde mahsur kalan 3 kişi itfaiye ekiplerince boğulmaktan son anda kurtarıldı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Dereiçi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hareket halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesiyle Kars Baraj Gölü'ne devrildi. İsimleri öğrenilemeyen 3 kişi araçta mahsur kaldı. Durum polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine çok sayıda polis sevk edilirken, otomobilde mahur kalan gençlerin imdadına Kars Belediyesi itfaiye ekipleri yetişti. Baraj gölüne giren itfaiye erleri otomobildeki gençleri kıyıya çıkardı. Kıyıya çıkarılan gençler olay yerinde bulunan ambulanslarda ilk tedavileri yapıldıktan sonra hastaneye sevk edildi. Gençlerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - KARS

Son dakika: Otomobil baraj gölüne uçtu, 3 kişi boğulmaktan son anda kurtarıldı
Son dakika: Otomobil baraj gölüne uçtu, 3 kişi boğulmaktan son anda kurtarıldı
Son dakika: Otomobil baraj gölüne uçtu, 3 kişi boğulmaktan son anda kurtarıldı
Son dakika: Otomobil baraj gölüne uçtu, 3 kişi boğulmaktan son anda kurtarıldı
Son dakika: Otomobil baraj gölüne uçtu, 3 kişi boğulmaktan son anda kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

SAKARYA SOBAYA BENZİN DÖKÜNCE EVİ YAKTI
SAKARYA SOBAYA BENZİN DÖKÜNCE EVİ YAKTI
Biyokütle enerji santrali yangınıyla ilgili savcılık inceleme başlattı
Biyokütle enerji santrali yangınıyla ilgili savcılık inceleme başlattı
Tavuk çiftliğinde yangın; 10 bin 500 civciv diri diri yandı
Tavuk çiftliğinde yangın; 10 bin 500 civciv diri diri yandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Meral Akşener Fahrettin Altun Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Deniz Seki Hande Erçel Özcan Deniz Burak Sergen
Spor Mesut Özil Cenk Tosun Gökhan Töre Burak Yılmaz Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika: Otomobil baraj gölüne uçtu, 3 kişi boğulmaktan son anda kurtarıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.05.2021 23:29:11. #1.13#

title