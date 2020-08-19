Otomobil bankete çıktı Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde köprü kavşağında trafik kazası meydana geldi.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde köprü kavşağında trafik kazası meydana geldi. Kavşakta geçiş üstünlüğü sağlanamayınca bankete çıktı.

Edinilen bilgiye göre ilçenin giriş ve çıkışında bulunan 'Yakaran Kadın Anıtı' köprü kavşağında kaza meydana geldi. Kavşak içinde dönüş yapan 67 ZH 270 plakalı araç ile çarşı içerisinden köprüye doğru hareket halinde olan 67 ZU 975 plakalı araç ile çarpıştı. Kavşakta geçiş üstünlüğü sağlanamayınca çarşı içerisinden gelen Hüseyin A. hakimiyetindeki 67 ZU 975 plakalı araç çarpışmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybederek heykelin banketine çıktı. Olay yerine gelen çekici ile araç kavşaktan alındı. Kısa sürede trafik akışı sağlandı. Kazada yaralanan olmayıp maddi hasar meydana geldi. Polis kaza ile ilgili olarak tutanak tuttu.

(İHA)

Kaynak: İHA